Forskere fortviler: Skulle selge Tsjernobyl-sprit – myndighetene konfiskerte flaskene

De første kassene med den nyproduserte spriten «Atomik» er blitt konfiskert av ukrainske myndigheter. – Vi vet ikke hvorfor, sier forskerne bak det historiske prosjektet.

Nylig kunne en gruppe forskere juble over å ha produsert det første produktet i Tsjernobyl-området siden den katastrofale ulykken i 1986. Gleden ble dessverre kortvarig da de 1500 flaskene kort tid etter ble konfiskert av myndighetene.

– Vi vet ikke hvorfor, men de beskylder oss for å ha forfalsket stemplet på flaskene. Dette gir ikke mening siden flaskene er produsert for et britiske marked og dermed bærer britisk kvalitetsstempel, sier en av forskerne bak produktet Jim Smith til BBC.

Produsert av forskere

Selskapet The Tsjernobyl Spirit Company, som produserer «Atomik», er drevet av forskere som jobber på det 4000 kvadratkilometer store forbudte området rundt atomfabrikken. Området ble forlatt i dagene som fulgte katastrofen, og har siden vært en spøkelesby.

Forskernes jobb har vært å gro korn, for så å teste om veksten trygt kan brukes i produksjon av mat og drikke. Ifølge Smith og forskergjengen er ikke Atomik «noe mer radioaktiv en annen vodka».

(Saken fortsetter under bildet)

Produktet er produsert på epler fra Tsjernobyl-området. Les mer Lukk

Produsert på Tsjernobyl-epler

Alkoholen er produsert på epler som vokser rett utenfor den forbudte sonen, hvor jordbruk fortsatt kun er tillat under svært regulerte forhold. Selskapet planlegger å bruke inntektene på innbyggerne som er rammet av Tsjernobyl-ulykken.

– Vi håper dette kan løses kjapt slik at vi får fortsette arbeidet med å støtte opp om dem som er hardest rammet av Tsjernobyl, sier forsker Gennady Laptev til BBC.

BBC har vært i kontakt med ukrainske myndigheter angående konfiskeringen, men har ikke lyktes i å få svar.

