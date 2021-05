Nord-Korea advarer befolkningen mot langvarig koronakrise

Nord-Korea har stengt grensene, men fortsetter med folkesamlinger tross pandemien. Her kvinner i munnbind som danser på bursdagen til Nord-Koreas avdøde leder Kim Il-sung. Foto: Jon Chol Jin / AP / NTB

NTB

Isolerte Nord-Korea advarer befolkningen mot en langvarig kamp mot koronaviruset, og sier situasjonen i omverdenen viser at vaksiner ikke er løsningen.

I kommunistpartiets offisielle avis, Rodong Sinmun, heter det at nye utbrudd rundt om i verden, og problemer med vaksinasjonsprogrammene, viser at vaksinene ikke vil løse pandemien.

Artikkelen kommer etter at det er blitt stilt spørsmål rundt når og hvordan vaksiner skal bli importert til Nord-Korea. Kommunistregimet har hevdet at Nord-Korea ikke har hatt noen smittetilfeller, men internasjonale eksperter tviler på det.

I avisartikkelen kommer regimet med det som tilsynelatende er et stikk til India, som gjennomgår en koronakrise. Landet produserer vaksiner for Covax-samarbeidet, som har sagt at det kan sende vaksiner til Nord-Korea også.

– Et land som har eksporter vaksiner og offentlig sagt at det onde viruset er beseiret, opplever nå eksplosiv smitteøkning, skriver avisen.

– Situasjonen i andre land viser tydelig at vaksiner ikke er en fullstendig løsning, skriver avisen.

Nord-Korea har stengt grensene under pandemien, og er nå nesten totalt isolert.