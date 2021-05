Juridisk kjønnsskifte for drøyt femtilappen i Storbritannia

NTB

Prisen for et juridisk kjønnsskifte reduseres kraftig i Storbritannia. Nå koster det kun 5 pund å gjøre det.

Etter dagens kurs tilsvarer det 57 kroner. Tidligere har det kostet 140 pund å endre juridisk kjønn i Storbritannia, men fra tirsdag blir det langt rimeligere.

Det skjer etter at likestillingsminister Liz Truss i fjor høst lovet å gjøre prosessen med å endre juridisk kjønn enklere

– Vi vil at transkjønnede skal få leve fritt og blomstre i det moderne Storbritannia, sier Truss.

Undersøkelser har vist at 34 prosent av dem som identifiserte seg som et annet kjønn enn det som sto i passet, oppga at prisen var en hindring for dem.

Nå gjøres prosessen digital, og det er antatt at ventetiden på en søknad, som har vært på inntil to år, vil gå kraftig ned.