Blinken: Kina opptrer stadig mer aggressivt

– Kina tror at de kan og bør være et dominerende land i verden, sier USAs utenriksminister Antony Blinken. Foto: Olivier Hoslet / pool via AP / NTB

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken slår an tonen foran G7-møtet og anklager Kina for å opptre stadig mer aggressivt i utlandet.

– Vi har de siste årene vært vitne til at Kina opptrer stadig mer undertrykkende hjemme og mer aggressivt i utlandet. Det er et faktum, sier Blinken i et intervju med CBS.

– Kina tror at de kan og bør være et dominerende land i verden, fortsetter han. At dette vil føre til militær konfrontasjon med USA, har Blinken derimot mindre tro på.

– Det er helt imot både Kinas og USAs interesse at det skal komme til det punktet, eller at det skal gå i den retning, sier han.

USAs mål er ikke å bremse Kina og holde landet nede, understreker Blinken.

– Det er å opprettholde et regelbasert system, noe Kina utfordrer. Vi kommer til å stå opp mot alle som utfordrer et slikt system og vil forsvare det, sier han.

Denne uka møter Blinken sin kinesiske motpart Wang Yi når G7-landenes utenriks- og utviklingsministre for første gang siden 2019 samles i London.