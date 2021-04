Britiske MI6 har begynt med «grønn spionasje»

Storbritannias statsminister Boris Johnson lytter til Indias statsminister Narendra Modi under åpningen av klimatoppmøtet forrige uke. Etterretningssjef Richard Moore sier at britiske MI6 nå har begynt med såkalt «grønn spionasje», for å forsikre seg om at land lever opp til klimaløftene sine. Foto: Justin Tallis / Pool via AP / NTB

NTB

MI6-sjef Richard Moore sier at den britiske etterretningen har begynt å overvåke store industriland for å være sikre på at de lever opp til klimaløftene sine.

I det første direktesendte intervjuet med en sittende MI6-sjef sa Moore til Times Radio at saken er «det viktigste punktet på den utenrikspolitiske agendaen for dette landet og for planeten».

Etterretningsvirksomheten har fått kallenavnet «grønn spionasje».

– Når folk forplikter seg til tiltak mot klimaendringene, er det kanskje vår jobb å forsikre oss om at det de gjør, faktisk gjenspeiler det de har forpliktet seg til, sa Moore søndag.

– Det er vår jobb å rette søkelyset ditt folk ikke vil ha det, la han til.

Putin-advarsel

Moore diskuterte Storbritannias forhold til både Russland og Kina i det vidtrekkende intervjuet. Han sa at Russlands president Vladimir Putin er gitt klare advarsler om at Moskva vil «betale dyrt» om russiske styrker invaderer Ukraina.

Russland begynte fredag tilbaketrekking, etter flere uker med mobilisering av soldater langs grensa mot nabolandet, som førte til økt spenning og advarsler fra vestlige land.

– Russerne er ikke i tvil om hvor Storbritannia står i denne saken. Og de er heller ikke i noe tvil om hvor Biden-administrasjonen står i saken, fordi kanalene er åpne, sa Moore.

Han omtalte forholdet til Kina som «komplekst», bemerket at landet har et «veldig annerledes verdisett», og at de er verdens største utslippsland. Moore understreket videre viktigheten av å balansere det å svare på utfordringer i Hongkong, forsvaret av akademisk frihet og britiske åndsverk, mens man samtidig opprettholder et «positivt forhold» med kineserne.

Livet imiterer kunsten?

Moore, som tidligere var ambassadør til Tyrkia og snakker flytende tyrkisk, ble utpekt som sjef for MI6 i fjor. Den britiske etterretningsorganisasjonen er kanskje best kjent som arbeidsgiveren til den fiktive superspionen James Bond.

I filmene kalles innehaveren av Moores jobb, kanskje kjent for flest gjennom Judi Denchs tolkning, for «M». Men i virkeligheten er sjefen kjent som «C».

En annen jobbrolle som omtales med kun én bokstav, er «Q», som er ansvarlig for de tekniske innretningene og duppedittene Bond benytter seg av. MI6 søker nå åpent etter eksterne kandidater til rollen.

– Vi må benytte oss av og utnytte teknologi. Og den eneste måten vi kan gjøre det på, slik jeg ser det, er med godt lederskap, og noen som kan hjelpe oss med å samarbeide med privat sektor, forklarte Moore.

Og i motsetning til «M», har rollen også i det virkelige liv fått navnet «Q».

– I dette tilfeller imiterer livet kunsten. Vi gjorde omstruktureringer i den tekniske delen av organisasjonen, og vi slet med å komme på et passende navn for stillingen. Til slutt tenkte vi «vet du hva, vi bare kjører på», og dermed endte vi opp med å kalle stillingen for «Q», forklarte Moore.

– Men «C» er fortsatt «C». Vi gikk aldri over til «M», la han raskt til.