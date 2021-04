Chloé Zhao vant Oscar for beste regi som andre kvinne i historien

NTB

Chloé Zhao vant Oscar-prisen for beste regi for hennes «Nomadland». Hun er bare den andre kvinnen som har fått denne prisen i Oscar-historien.

«Nomadland» var nominert i hele seks priskategorier, blant annet den prestisjefylte beste film-kategorien. Filmen handler om en kvinne som etter ektemannens død bestemmer seg for å forlate hjembyen i Nevada til fordel for et liv som nomade.

Zhao gikk seirende ut av kategorien beste regi som første kvinne siden Kathryn Bigelow vant for «The Hurt Locker» i 2010. De to er de eneste kvinnelige regissørene som har vunnet prisen.

Oscar-akademiet har fått kritikk for å stort sett premiere hvite menn i filmbransjen, og har de siste årene lovet å ta grep for å speile mangfoldet i filmbransjen bedre.

I kategorien beste regi ble det i år skrevet historie da det for første gang i prisutdelingens historie var to kvinner blant de nominerte. I tillegg til Zhao var Emarald Fennell nominert for «Promising Young Women».

Danske Thomas Vinterberg var også nominert til prisen for beste regi for «Et glass til». Han gikk uansett ikke tomhendt fra utdelingen ettersom filmen hans vant for beste internasjonale film.