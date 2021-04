Bolsonaro truer med hæren mot nedstengninger

Brasils president Jair Bolsonaro sier han kan sette inn hæren for å stanse nedstengninger som er innført for å bremse koronapandemien. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB

Brasils president Jair Bolsonaro truer med å sette inn hæren mot coronanedstengningene dersom situasjonen kommer ut av kontroll.

I et intervju med en TV-stasjon i Manaus gjentok han sin kritikk av tiltakene som lokale myndigheter har innført for å få bukt med coronapandemien. Han mener de skader mer enn de hjelper.

– Denne nedstengningspolitikken med karantene er absurd. Hvis vi får problemer, har vi en handlingsplan. Det er jeg som er øverstkommanderende for de væpnede styrker, sa han.

Han sa at hæren kan settes inn for å verne artikkel 5 i grunnloven om bevegelses- og religionsfrihet. Han sa også at tiltakene øker sulten i landet.

– Jeg og mine 23 ministre snakker om hva vi skal gjøre om det utvikler seg til kaos i Brasil på grunn av sult, på grunn av den feige måten noen får folk til å holde seg hjemme på, sa han.

Helseeksperter har på nytt bedt Bolsonaro innføre en landsomfattende nedstengning etter at antall coronadøde igjen nådde nye høyder. Over 386.000 mennesker har dødd av viruset hittil, og april ble den dødeligste måneden til nå med nesten 68.000 døde.

Kritikere av Bolsonaro har også uttrykt sin bekymring for hans beundring for militærregimet som styrte Brasil i over 20 år, og hans utnevnelse av militære til sivile stillinger.

Denne bekymringen fins også blant de militære og viste seg da sjefene for alle tre forsvarsgreiner nylig trakk seg i protest mot Bolsonaros utskifting av forsvarsministeren. Trolig er de lite interessert i å bli dratt for mye inn i politikk.