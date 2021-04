Opprørere i Tsjad innstilt på våpenhvile

Tsjads president Idriss Déby ble begravet fredag. Lørdag sa opprørerne som drepte ham, at de er innstilt på våpenhvile. Foto: Christophe Petit Tesson / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Opprørerne som iverksatte en større offensiv i det nordlige Tsjad for to uker siden og anklages for å ha drept presidenten, sier de er innstilt på våpenhvile.