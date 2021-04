Minst 11 drept i jihadistangrep i Nigeria

NTB

Minst 11 sivile ble drept da IS-tilknyttede jihadister fredag gikk til angrep på en landsby i nordøstlige Nigeria, får AFP opplyst av myndigheter og innbyggere.

Opprørere fra IS i Vest-Afrika-provinsen (ISWAP) gikk til angrep med maskingevær i landsbyen Geidam fredag. Angrepet ble etterfulgt av skuddveksling med nigerianske soldater nær en militærbase.

– Vi tapte 11 personer i terroristangrepet, og de væpnede mennene er fortsatt i landsbyen, sier Ali Kolo Kachalla, en tjenestemann i Geidam, til AFP.

Ofrene ble drept da to prosjektiler traff to hus i et nabolag i landsbyen, ifølge Kachalla.