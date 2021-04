Vaksinenasjonalisme kan koste dyrt – både for helse og økonomi

NTB

Fordelingen av koronavaksiner på verdensbasis går altfor sakte. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er bekymret for konsekvensene, også for oss her hjemme.

Norge har i et år ledet den globale pandemidugnaden, ACT Accelerator , sammen med Sør-Afrika. Dette er det viktigste globale tiltaket for å skaffe likeverdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr. Men fortsatt mangler halvpartene av pengene, 22 milliarder dollar (rundt 187 milliarder kroner) for å nå vaksinemålene for 2021.

Ullstein sier at de gode nyhetene om effektive vaksiner overskygges av at det er for få vaksiner i verden. Han frykter vaksinenasjonalisme.

– Det går for sakte med å fordele vaksinene rettferdig. Faren ved at verdens land ikke investerer nok i å bekjempe pandemien globalt nå, er at vi får nye mutasjoner som kan true effektiviteten av vaksinene mot covid-19. Dermed kan vi bli tvunget til å stenge ned på ny, sier Ullstein (KrF) i en skriftlig kommentar til NTB.

Uklokt å tenke lokalt

Han mener er svært uklokt å bare tenke lokalt når man skal bekjempe pandemien.

– Selv om land beskytter sine egne borgere ved å sikre seg selv vaksiner, kan det på sikt hjelpe lite hvis viruset får fortsette å sirkulere i andre land slik at det oppstår nye mutasjoner vi ikke har vaksiner mot, sier han

– Det internasjonale samfunnets håndtering av pandemien må ikke bli en alles kamp mot alle. Situasjonen er vanskelig for alle, og akkurat nå er det for få vaksiner i alle land. Flere steder øker også smitten, sier Ulstein.

Lønnsomt med god fordeling

Ullstein peker på at en rekke rapporter understreker de makroøkonomiske gevinstene ved å sikre global fordeling av vaksiner og tester.

En studie lansert av Det Internasjonale Handelskammer (ICC) viser blant annet at rike land vil bære over halvparten av enorme økonomiske tap dersom utviklingsland ikke får tilgang til vaksine.

I tillegg til det økonomiske argumentet for å sikre global fordeling av vaksiner, er det også et viktig biologisk argument. Eksperter advarer mot faren for stadig nye virusvarianter.

Fare for mutasjoner

Ved ukontrollert smitte i store deler av verden øker risikoen for nye mutasjoner, som igjen øker faren for at dagens vaksiner ikke virker.

En rapport fra Bill and Melinda Gates Foundation inneholder beregninger som viser at mange liv vil bli reddet dersom vaksinen blir likt fordelt globalt sammenlignet med dersom den fordeles til høyinntektsland først.

Produksjon av vaksiner

Ulstein mener at overføring av kunnskap og teknologi vil være avgjørende for å kunne produsere vaksiner verden over.

– Vi må finne ledig produksjonskapasitet. I tillegg må legemiddelindustrien sikre lisensiering, slik man ser at for eksempel AstraZeneca har gjort til Seruminstituttet i India. Vi må også sikre større åpenhet om hvilke land som har bestilt vaksiner, hvor mange og til hvilken pris, sier Ullstein.

På lengre sikt er det også viktig å se på hvordan man kan sikre større grad av forutsigbarhet for vaksineproduksjonen og finansiering.