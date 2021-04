Putin etterlyser mer samarbeid mot klimaendringene

NTB

Russlands president Vladimir Putin etterlyser mer samarbeid i arbeidet med å få ned klimagassutslippene, men tallfestet ikke noe nytt og konkret utslippsmål.

– Russland nærmer seg å oppfylle sine internasjonale forpliktelser på dette området, sa Putin i sin åpningstale til klimatoppmøtet der USAs president Joe Biden er vertskap.

Han la til at Russland, som er verdens fjerde største utslippsland, jobber med «betydelige begrensninger» i utslippene av klimagassene innen 2050, uten å tallfeste noe konkret mål. Han avsluttet med å oppfordre til «bredt og internasjonalt samarbeid i utregningen og overvåkingen av volumet av alle typer skadelige utslipp i atmosfæren».

Tidligere denne uka sa Putin at Russland vil sette et utslippsmål som er «lavere enn i EU». I mars i fjor offentliggjorde regjeringen et utkast til en langsiktig strategi for kutt i utslippene av klimagasser fram mot 2050.

Der ble det skissert et utslippskutt på 33 prosent sammenlignet med 1990-nivået.