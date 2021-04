Verden venter på Bidens tall for kutt i klimautslippene

Det er ventet at president Joe Biden vil kunngjøre en halvering av de amerikanske utslippene under det virtuelle klimatoppmøtet torsdag. Foto: AP / NTB

NTB

President Joe Biden har store ambisjoner for klimatoppmøtet torsdag, og verden venter at han kunngjør minst en halvering av USAs utslipp innen 2030.

Tallene vil vise hvor pågående Biden blir i klimapolitikken og hvor langt hans administrasjon vil gå for å plassere USA langt framme i den internasjonale kampen mot klimautslipp. Kravet fra forskerhold er minst en halvering.

Temaet er ytterst omstridt på hjemmebane for Biden. Klimakutt blir av Republikanerne sett på som et kostbart, statlig styrt prosjekt som vil rasere arbeidsplasser. Blant sine egne hører Biden at han ikke går langt nok for å motvirke den største trusselen mot planeten.

Presidentens tallfesting av målet vil vise hvor ambisjonen ligger for det neste tiåret, mener Kate Larsen. Hun var rådgiver for tidligere president Barack Obama og bisto i arbeidet med hans handlingsplan for klimaet.

Magisk tall

Det magiske tallet alle venter på, må være mulig å nå innen 2030, mens samtidig offensivt nok til å tilfredsstille forskere og miljøvernere som sier at det neste tiåret vil være helt avgjørende i arbeidet for å bremse klimautslippene, mener både Larsen og andre klimaeksperter.

Klimaforskere og miljøvernorganisasjoner, sågar toppledere i næringslivet, krever at Biden må forplikte USA til minst 50 prosents kutt av nivået i 2005 innen 2030. De fleste med kontakter i det politiske miljøet rundt Biden-administrasjonen forventer at presidenten vil kunngjøre en halvering, men presiserer at debatten går under høyt trykk i Det hvite hus helt fram til det virtuelle toppmøtet torsdag, der også statsminister Erna Solberg (H) skal delta.

Må innfri

Et kutt på 50 prosent betyr en nesten dobling av USAs tidligere forpliktelser og vil medføre drastiske endringer i kraft- og transportindustrien. Det betyr også en kraftig satsing på fornybar kraft som vind- og solkraft og store kutt i bruken av fossilt brennstoff som kull og olje.

Ekspertene mener at en målsetting som er lavere enn en halvering, vil undergrave Bidens løfte om å hindre en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. En svakere ambisjon vil også utløse kraftige reaksjoner fra USAs allierte og fra presidentens egne rekker.

Brekkstang



Kate Larsen sier at tallet ikke bare er viktig for å vise at USA er med i klimaarbeidet etter fire års handlingslammelse under Donald Trump, men at en høy ambisjon også kan brukes som brekkstang overfor sinker i det internasjonale arbeidet.

– Det vil hjelpe innenlands i fasen som kommer etter vedtaket. Da skal politikken settes ut i livet. Det blir politisk sett enklere på hjemmebane hvis andre land har samme ambisjonsnivå som USA, sier Larsen.

Målsettingen for 2030 er selve kjernepunktet i Parisavtalen, som Biden sluttet seg til samme dag som han ble innsatt som president. En halvering er også en viktig markør for Biden på veien mot hans endelige mål om karbonnøytralitet innen 2050.

-Tallet må starte med 5. Vi har gjort regnestykket. Vi trenger minst 50 prosent kutt, sier Nathaniel Keohane, en rådgiver fra Obamas tid i Det hvite hus.