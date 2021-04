Flere knivstukket i moskéangrep i Albania

NTB

Fem personer ble såret da en mann med kniv gikk til angrep i en moské i Albanias hovedstad Tirana mandag.

Det er trolig første gang at en moské blir utsatt for et slikt angrep i Albania, der over halvparten av befolkningen regner seg som muslimer.

Ofrene ble brakt til sykehus, men ingen skal ha fått livstruende skader, opplyser politiet.

En 34 år gammel mann er pågrepet og mistenkt for angrepet, men motivet er foreløpig ikke klarlagt.

Angrepet skjedde cirka klokka 14.30 norsk tid.