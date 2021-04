Opposisjonen i Hviterussland avviser påstander om attentatplaner

President Aleksandr Lukasjenkos hevdet lørdag at hviterussisk og russisk etterretningstjeneste hadde stanset et attentat mot han. Foto: Aleksander Astafijev, Sputnik, pool via AP / NTB

NTB

Opposisjonen i Hviterussland avviser påstandene om at de hadde planlagt å drepe president Aleksandr Lukasjenko.

Leder for den hviterussiske etterretningstjenesten KGB, Ivan Tertel, hevdet lørdag at det var gjort forberedelser for et væpnet angrep mot Lukasjenko og landets ledelse. Ledelsen skulle kastes og Lukasjenko, hans familie og høytstående tjenestefolk rundt presidenten, skulle drepes, uttalte Tertel.

To menn ble pågrepet i Moskva, hvorav en av dem har amerikansk statsborgerskap, ifølge Russlands sikkerhetstjeneste FSB.

– Informasjon gitt av statlige institusjoner og kunngjort av Lukasjenko 17. april, har alle kjennetegn på en provokasjon fra sikkerhetstjenestene i Russland og Hviterussland, sier den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskajas kontor i en uttalelse.