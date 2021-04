Storsvindleren Bernie Madoff er død

Allerede i 1992 ble forretningsmannen Bernie Madoff etterforsket for svindel for første gang. I 2008 raknet det. Pyramidespillet hans, et såkalt ponzi-opplegg, slettet over natten formuen til flere investorer, og Madoff ble så forhatt at han måtte bære skuddsikker vest på vei til rettsbygningen etter å ha blitt pågrepet.

NTB

Den tidligere forretningsmannen Bernie Madoff, som ble et symbol på grådighet og pyramidespill, er død av naturlige årsaker i fengselet der han sonet.

Madoff ble 82 år gammel. Han ble dømt til 150 års fengsel i 2009, da han samtidig som finanskrisen herjet verden ble dømt for omfattende bedrageri, svindel og hvitvasking av penger.

Amerikaneren sa seg skyldig i å ha stått bak et verdensomspennende pyramidespill. Flere tusen investorer verden rundt tapte flere hundre milliarder kroner.

Ifølge nyhetsbyrået APs kilder døde han i det føderale fengselet der han sonet dommen sin, av det som trolig er naturlige årsaker.

Ypperste finanselite

Før fengselsdommen var Madoff en svært vellykket forretningsmann. Han var med på å utvikle teknologien som gjorde børsen Nasdaq mulig, og var styreleder for børsen.

Samtidig var selskapet hans ett av de aller største på Wall Street, og Madoff var del av den innerste elitesirkelen i USA. Han ble sett på som en slags kong Midas av finanseliten, og alt han tok i ble tilsynelatende til gull.

Kjendiser som Steven Spielberg, Kevin Bacon og Sandy Koufax var i omgangskretsen.

Det til tross for at han allerede i 1992 ble etterforsket for svindel for første gang. I 2008 raknet det. Pyramidespillet hans, et såkalt ponzi-opplegg, slettet over natten formuen til flere investorer, og Madoff ble så forhatt at han måtte bære skuddsikker vest på vei til rettsbygningen etter å ha blitt pågrepet.

Stjal fra alle – ble ikke vist nåde

I mars 2009 erklærte Madoff seg skyldig, og sa han skammet seg og var svært lei seg for det han hadde gjort. Etter flere måneder i husarrest i toppleiligheten sin på Manhattan, ble han ført til fengselet i håndjern til applaus fra sinte investorer i rettslokalet.

– Han stjal fra de rike. Han stjal fra de fattige. Han stjal fra dem midt imellom. Han hadde ingen verdier. Han svindlet ofrene sine så han og hans kone kunne leve et luksusliv bortenfor all forstand, sa investoren Tom Fitzmaurice i sitt vitnemål.

– Får svimlende menneskelige konsekvenser

Dommeren Denny Chin viste ingen nåde da han målte ut straffen til 150 år i fengsel.

– Her må det sendes et budskap om at Madoffs ugjerninger var ekstraordinært onde, og at denne typen uansvarlig manipulasjon av systemet ikke bare er en blodløs økonomisk ugjerning, men en som får svimlende menneskelige konsekvenser, sa dommeren.