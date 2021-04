Mann (28) døde etter å ha gjennomført coronastraff på Filippinene

En politimann kontrollerer dokumentasjonen til en syklist som beveger seg utendørs under portforbudet i byen Caloocan City på Filippinene. Nylig mistet en mann livet etter å ha gjennomført fysisk straff som følge av brudd på portforbudregelen.

En 28 år gammel mann ble tvunget til å gjennomføre 300 knebøy etter å ha brutt portforbudet på Filippinene. To dager senere fikk mannen kramper og mistet livet.

Det var 1. april at 28 år gamle Darren Manaog Peñaredondo forlot hjemmet sitt i byen General Trias for å kjøpe vann til familien. Den filippinske byen er under strenge restriksjoner og portforbud som følge av coronaviruset.

Straffet med 300 knebøy

Peñaredondo ble stanset av politiet og ble først bedt om å gjøre 100 knebøy som straff for smittevernbruddet. Politiet ba ham repetere straffen tre ganger, noe som førte til at 28-åringen gjorde 300 knebøy. Ifølge familien skal Peñaredondo ha følt seg i dårlig form etter hendelsen. To dager senere falt han om og mistet livet.

– Han begynte å få kramper på lørdag og falt om, og vi klarte å få hjertet i gang igjen mens vi fortsatt var hjemme. Dessverre havnet han i koma og våknet aldri, sier familien ifølge CNN.

Politiet og militæret er satt inn til å overse at reglene følges etter at nye tiltak ble innført på Filippinene. Les mer Lukk

Ungdommer satt i hundebur

Filippinene er blant landene i Asia som er hardest rammet av coronaviruset. Landet har registrert over 828.000 smittetilfeller og over 14.000 dødsfall, ifølge WHOs nettsider. Forrige uke opplevde landet et stort smittehopp og 25 millioner mennesker ble sendt i nedstengning, deriblant innbyggerne i General Trias.

Lokale myndigheter med General Trias’ borgermester i spissen har bedt om at Peñaredondos dødsfall etterforskes.

– Alle politibetjenter som viser seg å ha brutt loven vil bli straffet, sier lokalpolitiker Jonathan Malaya til CNN.

Det som skjedde med Darren Manaog Peñaredondo er en av mange alvorlige hendelser knyttet til det CNN beskriver som «brutale straffeteknikker». Ifølge Human Rights Watch skal fem ungdommer ha blitt plassert i hundebur for å ha brutt de filippinske smittevernreglene. Denne straffen og den fysiske straffen Peñaredondo gjennomgikk anses som ulovlig i landet.