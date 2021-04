India strammer til etter kraftig smitteøkning

En mann testes for coronaviruset i Mumbai i India. Smitten er på vei opp igjen i landet. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

India strammer til som følge av at coronasmitten igjen går i været. Siste døgn ble det for første gang registrert over 100.000 tilfeller på en dag.