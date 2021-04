Minst 18 døde i vulkansk jordskred i Indonesia

En blanding av lava, aske og stein fra vulkanen Mount Lewotolo har skylt inn over flere landsbyer på øya Lembata etter kraftig regnvær. Minst 18 er døde og over 60 er savnet. Foto: Ola Adonara / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Flere landsbyer ble mandag rammet av et jordskred forårsaket av et vulkanutbrudd og påfølgende regn på øya Lembata. Minst 18 er døde og over 60 er savnet.