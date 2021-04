Kenya får milliardbeløp fra IMF

Koronapandemien har rammet kenyansk økonomi og IMF gir derfor landet en økonomisk innsprøyting. Her får en kenyansk helsearbeider i Machakos en dose med AstraZenecas koronavaksine. Foto: Brian Inganga / AP / NTB

NTB

Det internasjonale pengefondet (IMF) har godkjent en hjelpepakke på nær 20 milliarder kroner til å håndtere landets sårbare økonomiske situasjon.

Beløpet på 2,34 milliarder dollar skal spres over 38 måneder, med en umiddelbar utbetaling på 307,5 millioner dollar, i overkant av 2,6 milliarder kroner, som skal være «anvendelig som budsjettstøtte», heter det i en uttalelse fra IMF.

– Kenya var hardt rammet fra starten av koronapandemien, heter det i uttalelsen. IMF understreker Kenyas politiske grep som klarte å snu et lite fall i bruttonasjonalproduktet i fjor, til økonomisk oppgang i år.

Men krisen har forverret finanspolitiske sårbarheter som fantes før koronapandemien, påpeker IMF. Kenyas gjeld er bærekraftig, men det er stor risiko for landet ikke kan klare oppfylle sine forpliktelser til å håndtere den, heter det videre.

– Hjelpen er et sterkt signal om støtte og tillit, sier IMFs nestleder Antoinette Sayeh, som legger til at det vil være risiko involvert ved at pandemiens videre utvikling skaper usikkerhet.