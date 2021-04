Russland sier de vil ta grep hvis vestlige soldater blir sendt til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget torsdag Russland for å samle soldater på grensen, og USA lovet å stå ved Ukranias side hvis Russland handler fiendtlig. Arkivfoto av pro-russiske soldater under okkupasjonen av Krim-halvøya i mars 2014. Les mer Lukk

NTB

Hvis vestlige soldater blir sendt til Ukraina for å støtte landet, vil Russland ta grep for å sørge for egen sikkerhet, fastholder Kreml.