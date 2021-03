Nedstenging og smittetopp i Polen

Her et par unge i en nokså tom gate i Warszawa, Polen 20. mars. Regjeringen i Polen innførte en delvis nedstenging i landet forrige uke etter rekordhøye smittetall. Nå vil restriksjonene trolig bli strengere, men regjeringen sier de vil unngå full nedstenging. Arkivfoto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

NTB

Smittetallene i Polen har nådd nok en dyster topp, og kapasiteten på sykehusene er snart sprengt. Nå forbereder landet seg på en ny nedstenging.

Polen registrerte 34.151 nye koronasmittede torsdag. Det er det høyeste tallet i landet siden begynnelsen av pandemien, ifølge data fra det polske helsedepartementet.

Forrige topp ble nådd onsdag, med nesten 30.000 nye smittede. I tillegg ble 520 coronarelaterte dødsfall registrert torsdag. Dermed er landet langt inne i en tredje smittebølge.

Det meldes om fulle sykehus, og Polen befinner seg nå i «det vanskeligste øyeblikket under pandemiens historie hittil», sier statsminister Mateusz Morawiecki. Han og helseminister Adam Niedzielski holder pressekonferanse torsdag for å presentere nye restriksjoner for påsken.