Savnet mann funnet i live 16 år etter tsunamien

NTB

En politimann som var antatt død etter tsunamien i Indiahavet for 16 år siden, er funnet i live på en psykiatrisk institusjon i Aceh i Indonesia.

En tidligere kollega besøkte institusjonen i Banda Aceh etter å ha blitt vist et bilde av en pasient som lignet på Asep, den savnede politimannen.

Politiet informerte Aseps familie, som besøkte ham og bekreftet at det var han på grunn av et arr i ansiktet.

Asep forsvant etter at politiposten hans ble tatt av tsunamien 26. desember 2004. Det er ikke klart hvordan han endte i institusjonen. Familien hans antok at han var død, og det ble holdt bønn for ham i moskeen.

Over 200.000 mennesker mistet livet i tsunamien i 2004, inkludert minst 130.000 i Aceh-provinsen i Indonesia.