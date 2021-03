Stor skuffelse over at Tyrkia trekker seg fra kvinnekonvensjon

Tyrkiske kvinner protesterer i Ankara mot at Tyrkia trekker seg fra den europeiske kvinnekonvensjonen.

NTB

Europarådet, EU og USAs president Joe Biden uttrykte søndag dyp skuffelse over Tyrkias beslutning om å trekke seg fra kvinnekonvensjonen.

Istanbul-konvensjonen ble utarbeidet i 2011 av Europarådet for å verne kvinner mot vold, og Tyrkias daværende statsminister Recep Tayyip Erdogan var den gang den første til å undertegne traktaten.

Selv om den senere også ble ratifisert, er den i liten grad iverksatt i Tyrkia, og beslutningen om å trekke landet ut av konvensjonen utløste i helgen store protester i landet og reaksjoner internasjonalt.

– Fratar kvinner livsviktig verktøy

– Å forlate konvensjonen fratar Tyrkia og tyrkiske kvinner et livsviktig verktøy for å motarbeide vold. Vi ber derfor tyrkiske myndigheter om ikke å svekke det internasjonale systemet for å beskytte kvinner som Istanbul-konvensjonen iverksatte, heter det i en uttalelse fra Europarådet.

Biden peker på økende vold mot kvinner i nære relasjoner over hele verden og gjør det klart at verdens land burde arbeide for å styrke sine forpliktelser til å få slutt på volden, ikke trekke seg fra slike konvensjoner.

– Vi må alle gjøre mer for å skape samfunn der kvinner kan leve sine liv uten vold, sa han og viste til den seneste skyteepisoden i delstaten Georgia denne uka der sju kvinner ble drept.

– Beklagelig og uforståelig

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ba alle land ratifisere konvensjonen.

– Kvinner fortjener sterkt rettslig vern. Vold mot kvinner kan ikke tolereres, sier hun.

EUs utenrikssjef Josep Borrell kaller det beklagelig og uforståelig at Tyrkia trekker seg ut, og han ba landet endre kurs.

– Vi håper Tyrkia snart igjen slutter seg til EU i kampen for å forsvare kvinners og jenters rettigheter, et fundamentalt element for menneskerettigheter, fred, sikkerhet og likestilling i det 21. århundre, sier han.