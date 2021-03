Sør-Afrikas zulu-konge er død

NTB

Zulu-kongen Goodwill Zwelithini er død etter flere ukers sykehusopphold. Han ble 72 år gammel.

Det opplyser hoffet i en kunngjøring fredag.

– Det er med stor sorg at vi informerer nasjonen om at hans majestet kong Goodwill Zwelithini, kongen over zulu-nasjonen, har gått bort, heter det i kunngjøringen.

Kongen har hatt helseproblemer i lengre tid og var innlagt på sykehus for behandling av diabetes.

Zulu-folket er Sør-Afrikas største folkegruppe og består av om lag 10 millioner mennesker.