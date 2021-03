Virusmutanter kaster skygge over Finlands pandemisuksess

Finnene kunne kose seg med penvær i Helsingfors på valentinsdagen 14. februar. Finland har registrert noen av de laveste koronadødstallene i Europa, men en smitteoppblomstring kaster nå skygge over landets pandemihåndtering. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva / AP / NTB

Med under tusen koronadødsfall er Finland blant landene i Europa som har håndtert pandemien best. Men nå stiger dødstallene, og muterte varianter skaper uro.

Koronapandemiens utvikling i Finland har ikke vært helt ulik den vi har sett i Norge. Etter en smitteøkning gjennom våren i fjor, opplevde Finland en smittetopp i høst. Og siden nyttår har smitteveksten på nytt tiltatt.

Drøyt 61.000 finner har nå fått påvist korona, og det er registrert 767 koronarelaterte dødsfall, ifølge koronastatistikken til Johns Hopkins-universitetet.

Tallene er sammenlignbare med de vi ser i Norge, der antallet smittetilfeller nå begynner å nærme seg 75.000, mens antallet døde er 632, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Men den seneste tids utvikling i Finland får mange til å engste seg for at situasjonen kan spinne ut av kontroll.

Økende smittetrykk

Det er særlig økningen av den muterte varianten først oppdaget i Storbritannia, B117, som får skylden for den tiltakende smitteveksten.

Ifølge Institutet for helse og velferd, Finlands motstykke til FHI, har nesten 1.300 finner fått påvist den engelske varianten.

– Smitten har økt i takt med mutasjonene, og den er på vei i en alarmerende retting, sier overlege Peter Nieminen på Vasa sentralsykehus. Han har fulgt pandemiens utvikling siden starten.

– Skjerpede restriksjoner kan være på plass i en periode, sier han.

Han påpeker at Finland siden nyttår har registrert ett smittetrykk på over 100 tilfeller per 100.000 innbyggere. I 16 av landets helsedistrikt har tallet økt den siste tiden.

Til sammenligning viser FHIs siste ukesrapport at Norge hadde 92 tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 7 og 8.

Flyttet kommunevalg

Nieminen er ikke den eneste til å bite seg merke i utviklingen. Sist fredag la Finlands regjering fram et forslag til nasjonalforsamlingen om å aktivere deler av beredskapsloven. Den vil gi myndighetene kraftigere lut til å bekjempe pandemien.

Dagen etter vedtok åtte av de ni partiene i nasjonalforsamlingen å flytte landets kommunevalg to måneder fram i tid, fra 18. april til 13. juni.

Mandag ble det innført nedstenginger i flere av de hardest rammede områdene. Blant annet må treningssentrene og sportsanlegg holde stengt i tre uker. Det kan også bli aktuelt å stenge kafeer og restauranter.

Spredning tross innstramninger

Ifølge Nieminen er utviklingen ikke forårsaket av at finnene begynner å bli lei av å overholde rådene og reglene for å begrense smittespredningen.

– Det er klart at det finnes dem som har blitt lei. Men jeg tror at det er mutasjoner som driver den, ettersom det er innført flere restriksjoner som burde hatt effekt, sier han.

– Man frykter jo at denne varianten er mer smittsom, og det virker som det er dette som driver smittespredningen i hovedstadsområdet nå, understreker han.

Den 31 år gamle Helsingfors-innbyggeren Roosa Järvinen forteller at selv om noen kanskje slurver litt med å følge smitteverntiltakene, er hennes inntrykk også at mange er forsiktige.

– Noen av mine venner treffer folk som vanlig, mens andre holder seg nesten isolert i hjemmet, sier hun.

– Det spørs litt på hvilke muligheter de har, om de bor alene, om de bor i byen og om de kan jobbe hjemmefra, føyer hun til.

Fortsetter vaksineringen

Järvinen forteller at selv om hun foreløpig ikke lar seg stresse av smitteoppblomstringen, har hun forståelse for at myndighetene kan innføre strenge nye restriksjoner.

– Jeg håper jo at de ikke vil innføre begrensninger som stopper folk fra å forlate hjemmene sine, sier hun.

Men mens mutantvariantene brer om seg, fortsetter Finland arbeidet med å vaksinere befolkningen. Av landets drøyt 5,5 millioner innbyggere, har 400.000 fått sin første vaksinedose, mens 80.000 har fått dose nummer to.

Også her er utviklingen dermed sammenlignbar med i Norge, hvor knappe 380.000 har fått dose én, selv om over 200.000 nordmenn nå også har fått dose nummer to, ifølge FHI.