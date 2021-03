Avis: Russiske og kinesiske hackere sto bak angrep mot EUs legemiddeltilsyn

NTB

Russisk etterretning og kinesiske spioner sto bak dataangrep mot EUs legemiddeltilsyn EMA i fjor, ifølge den nederlandske avisa De Volkskrant.

Avisa siterer kilder tett på etterforskningen av datainnbruddet hos legemiddeltilsynet, som har hovedkvarter i Amsterdam. Det var i desember at EMA meldte om et datainnbrudd, der dokumenter tilknyttet koronavaksiner og andre medisiner ble stjålet og lekket på internett, skriver Reuters.

Det russiske utenriksdepartementet har foreløpig ikke kommentert saken, men Moskva har gjentatte ganger avvist anklager om dataangrep fra vestlige land. Heller ikke kinesisk UD har kommentert saken. Beijing har tidligere sagt at de er sterkt imot alle former for dataangrep.

EMA har sammen med nederlandske og europeiske myndigheter åpnet etterforskning av angrepet, men det har foreløpig ikke kommet fram detaljer om hvem som antas å stå bak.

Ifølge De Volkskrant ble EMA angrepet av kinesiske spioner i løpet av første halvår i 2020, mens russisk etterretning slo til senere på året. Avisens kilder sier kineserne skaffet seg tilgang gjennom å hacke datasystemene til et tysk universitet, mens russerne angivelig skal ha utnyttet svakheter i totrinnsbekreftelsen og andre sikkerhetssystemer.

De russiske hackerne skal ha hatt tilgang til EMAs systemer i mer enn en måned, ifølge Volkskrant-kildene. De skal angivelig ha vært mest interessert i å se hvilke land som ville ta i bruk koronavaksinen produsert av Pfizer og Biontech, og hvor mange doser de ville kjøpe.

Amerikanske Pfizer og tyske Biontech har bekreftet at bakmennene gjennom angrepet fikk tilgang til dokumenter tilknyttet deres vaksine.