Nasas Mars-robot har hatt sin første kjøretur

På bildet vises hjulsporene Nasa-roboten Perseverance etterlot seg på Mars under sin første kjøretur. Perseverance landet 18. februar. Foto: NASA / JPL-Caltech via AP / NTB

NTB

Nasa-roboten Perseverance har i løpet av uka kjørt 21 fot, drøyt 6 meter, på Mars, to uker etter at den landet.

Roboten forlot landingsstedet for sin første testrunde torsdag. Kjøreturen på drøyt 33 minutter gikk litt rundt omkring og fram og tilbake, og gikk så bra at sekshjulingen igjen var ute på vift fredag.

Nasa-ingeniør Anais Zarafian kunne dermed stolt vise fram hjulspor fra Mars fredag.

– Jeg har aldri blitt så glad for å se hjulspor, og jeg har sett en god del av dem. Dette er en stor milepæl for oppdraget, sa hun.

Så fort systemundersøkelser er unnagjort, skal roboten reise til et foreldet elvedelta for å samle steiner, som den skal ta med tilbake til jorden om et tiår.

Ett av de sju vitenskapelige instrumentene om bord er den norskutviklede georadaren Rimfax.