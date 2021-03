Mette Frederiksen på omstridt vaksinetur til Israel

Danmarks statsminister Mette Frederiksen besøker torsdag Israel i håp om at et samarbeid kan gi tilgang til flere vaksinedoser. Også Østerrikes Sebastian Kurz kommer til Israel samme dag.

NTB

Danmarks statsminister reiser torsdag til Israel i håp om å skaffe flere vaksinedoser til danskene. Likevel har hun møtt kritikk og fått spørsmål på hjemmebane.

– Det gleder meg at Danmark kan samarbeide med Israel, som akkurat nå er verdensmester i vaksine. Det handler om å øke produksjonskapasiteten, og det kan i praksis bety at vi bygger fabrikker sammen, sa Frederiksen tirsdag, ifølge Danmarks Radio.

Også hennes østerrikske kollega Sebastian Kurz kommer til Israel torsdag i samme ærend.

Kritikerne påpeker at selv om Israel har kommet mye lenger i vaksinereingen enn EU, så har landet verken utviklet eller produsert vaksine selv. I stedet var landet raskt ute med å godkjenne Pfizers vaksine.

Palestinsk kritikk

Og selv om utrullingen har gått raskt og 40 prosent har fått to doser allerede, så inkluderer ikke det palestinerne som lever under israelsk okkupasjon.

Også Frederiksen får kritikk fra palestinsk hold. Den palestinske diplomaten Manuel Hassassian i Danmark mener det planlagte samarbeidet innebærer at Danmark tar side med Israel i konflikten.

– Jeg ser dette som en støtte til apartheid, ikke at Danmark forsøkte å balansere på midten. Danmark har alltid vært kjent for å kjempe for menneskerettigheter, sier han til nettstedet Altinget, ifølge Ritzau.

Hassassian bruker ord som «uakseptabel» og «avskyelig» om Frederiksens reise.

Danmarks utenriksdepartement sier til Altinget at reisen på ingen måte endrer regjeringens politikk overfor Israel eller Palestina.

– Tar tid

Dersom Frederiksen kan manøvrere seg rundt kritikken, gjenstår de praktiske utfordringene med et eventuelt samarbeid om vaksineproduksjon. En slik enighet er vel og bra, men det tar tid å byge en fabrikk og komme i gang med produksjonen, påpeker kritikerne og anslår at det kan ta et år – dersom alt går bra.

– Det tar tid å teste og kontrollere arbeid som gjøres et annet sted. Det er ikke bare å gå i gang og produsere, sier toppsjefen i vaksineprodusenten AstraZeneca til Danmarks Radio.