Biden skal møte Mexicos López Obrador

NTB

USAs president Joe Biden holder mandag et virtuelt møte med Mexicos president Andrés Manuel López Obrador.

De to skal drøfte samarbeid om migrasjon, bistandsprosjekter i det sørlige Mexico og Mellom-Amerika, korona og økonomi, sier Bidens pressesekretær Jen Psaki.

López Obrador sa lørdag at han kommer til å understreke overfor Biden hvor viktig utenlandsk arbeidskraft er for USAs økonomi.

– USA kommer til å trenge mexicanske og mellomamerikanske arbeidere for å vokse, for å produsere, sa han lørdag på et møte i Zacatecas.

Han mener at USA har behov for mellom 600.000 og 800.000 migrantarbeidere årlig, noe han sier illustrerer hvor viktig det er å komme fram til en god avtale om migrasjon.

Migrasjon ble et vanskelig tema i forholdet mellom USA og Mexico under Donald Trump, som var innbitt motstander av ulovlig, og også lovlig, innvandring.

Etter trusler om økt toll ble López Obrador presset av Trump til å godta å la asylsøkere bli i Mexico mens asylsøknadene ble behandlet, og å hindre migranter fra Mellom-Amerika i å reise gjennom Mexico.