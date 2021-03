Barn døde i brann i al-Hol-leiren i Syria

NTB

To syriske barn og en kvinne døde i en brann i Al-Hol-leiren i Syria. Ytterligere 30 er lagt inn på sykehus med brannskader.

Brannen oppsto da en ovn eksploderte mens syrere i leiren feiret et bryllup, ifølge en talsmann for den kurdiske leirledelsen.

Kurderne driver leiren der 62.000 mennesker bor. Over 90 prosent er kvinner og barn, ifølge FN. FN-organet OCHA opplyste nylig at leiren er hjem til 31.000 barn under tolv år.

De fleste er syrere og irakere som flyktet fra kampene mellom IS og kurdiske styrker, men det er også en separat leir for flere tusen utenlandske kvinner med barn, som anklages for å ha støttet IS.