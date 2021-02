Ny kveld med sammenstøt i Barcelona

Demonstranter bærer på en søppelbøtte de skal kaste på politiet under en protest i Barcelona i Spania. Siden tirsdag har det hver natt blitt gjennomført protester mot pågripelsen av rapperen Pablo Hasél. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For sjette kveld på rad barket demonstranter og politi sammen i Barcelona etter at en rapper ble pågrepet for å ha fornærmet kongefamilien.