Minst tre drept av bomber i Afghanistan

NTB

Tre personer, blant dem et barn, ble drept da to bomber eksploderte i Afghanistan søndag. Omkring 20 er såret.

En av bombene var rettet mot en politibil. Føreren og et barn som var i nærheten, ble drept, sier Kabul-politiets talsmann Ferdaws Faramarz. Han sier fem ble såret i eksplosjonen, som skjedde i den afghanske hovedstaden.

Et annet angrep fant sted på et marked i Helmand-provinsen. Her ble en sivil person drept og 15 såret, blant dem to politifolk, opplyser polititalsmannen Mohammad Zaman Hamdard.

De siste månedene har det vært gjennomført en rekke angrep i Kabul med magnetiske bomber som festes til kjøretøy og detoneres enten med fjernkontroll eller tidsinnstilling.