Tusener i begravelse til drept kvinne i Myanmar

NTB

Tusener av mennesker samlet seg langs ruta til begravelsesfølget til den unge kvinnen som ble skutt i hodet mens hun demonstrerte mot militærkuppet.

Den unge butikkarbeideren Mya Thwate Thwate Khaing ble holdt i kunstig koma i ti dager etter at hun ble skutt av soldater, to dager før hun fylte 20 år, men døde fredag.

En æresgarde holdt hverandre i hendene der de sto i ring rundt kisten mens familiemedlemmer og andre viste sin respekt under den buddhistiske seremonien i Yangon.

Kvinnen er blitt et symbol for motstanden mot militærkuppet, våkenetter er holdt og blomster lagt foran provisoriske minnesmerker. Bilder av henne blir holdt høyt i demonstrasjonstogene som stadig arrangeres over hele landet.

Mya Thwate Thwate Khaing ble den første som de militære drepte etter kuppet som avsatte Aung San Suu Kyi. Lørdag ble ytterligere to personer drept under protester i Mandalay lenger nord i Myanmar.