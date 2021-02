Prins Philip fortsatt innlagt

NTB

Britiske prins Philip tilbringer fredag sin tredje dag på sykehus, der han blir liggende til observasjon noen dager. Dronning Elizabeth er tilbake på jobb.

Den 99 år gamle prinsgemalen ble lagt inn på King Edward VII Hospital i London tirsdag kveld. Slottet opplyser at han blir liggende noen dager som et føre var-tiltak. De presiserer at innleggelsen ikke er knyttet til korona.

Både Philip og Elizabeth (94) fikk den første vaksinedosen i januar.

Dronningen fortsetter sine kongelige plikter mens mannen ligger på sykehus. Torsdag ble hennes nærmeste rådgiver utnevnt til kommandør av Victoria-ordenen.