Hunder er mer lekne med eieren til stede

NTB

Hunder leker mer med hverandre dersom eieren er til stede og gir dem oppmerksomhet, ifølge en ny studie.

– Det er en kjent sak at våre hunder svært gjerne søker vår oppmerksomhet og er avhengig av den, sier Lindsay Mehrkam. Hun er spesialist på dyreatferd og hovedforfatter av den nye studien som er gjengitt i Animal Cognition.

– Men vi har ikke sett studier som belyser menneskers innvirkning på hunders egne aktiviteter – som lek med hverandre.

Ti hundepar

Mehrkam utførte derfor en egen studie om dette. Hun observerte ti hundepar som hadde levd sammen i minst seks måneder.

Parene pleide vanligvis å leke sammen en gang om dagen, ifølge eierne.

Forskerne filmet hundene i tre ulike settinger: Når eierne ikke var til stede, når eierne var til stede, men ignorerte dem, og når eierne var til stede og viste hundene oppmerksomhet – enten ved å rose dem eller ved å klappe dem.

Lekte lettere

– Vi fant ut at eiernes oppmerksomhet gjorde at hundene lettere lekte med hverandre, forteller Mehrkam.

Når eierne viste oppmerksomhet, økte både frekvensen og intensiteten til hundenes atferd, som dytting, jaging, lekebiting og så videre.

– Det var slående å se at hunder som har muligheten til å leke med hverandre når de selv vil, leker mer når eieren er til stede og gir dem oppmerksomhet, sier medforfatter Clive Wynne.

En slags belønning

Forskerne mener det kan være flere årsaker til at hundenes atferd endrer seg med eierne til stede.

En årsak kan være at eierens oppmerksomhet kan tjene som en belønning for hundene, slik små barn ber foreldre se på dem for å vise dem hva de klarer å gjøre.

Hundene kan også ha lært at dersom de leker sammen, kan det føre til at eieren slutter seg til leken – eller tar dem med ut. Altså at det lønner seg for dem å starte leken.

Eiere gir trygghet?

En tredje årsak kan også være at eierne gir hundene en følelse av trygghet. Selv om det å leke sammen for hunder er en måte å knytte sterkere bånd på, kan lek også bli blodig alvor. Leken kan utvikle seg uheldig og føre til sinne og aggresjon.

Menneskers tilstedeværelse kan også rett og slett øke følelsen av hygge – og utløse «kjærlighetshormonet» oksytocin som gir økt følelse av velvære. Det igjen kan føre til en mer positiv emosjonell stemning som kan manifesteres gjennom lek.

– Men denne studien har bare ført til enda flere spørsmål og må følges opp, konkluderer Mehrkam.