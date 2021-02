FNs menneskerettsråd ber Myanmar løslate Suu Kyi

Buddhistmunker med et bilde av Aung San Suu Kyi under en demonstrasjon mot militærkuppet i Myanmar i byen Mandalay fredag. Foto: AP / NTB

NTB

Aung San Suu Kyi må løslates, og landets sivile regjering må gjeninnsettes. Det er budskapet fra FNs menneskerettighetsråd til militærjuntaen i Myanmar.

Resolusjonen ble vedtatt gjennom konsensus blant de 47 medlemmene i rådet fredag. De tar til orde for «umiddelbar og ubetinget løslatelse av alle personer som er vilkårlig pågrepet», samt «gjenopprettelse av den valgte regjeringen».

FNs øverste menneskerettsorgan samlet seg fredag til et hasteinnkalt møte for å diskutere militærkuppet i Myanmar.

– Verden følger med, sa FNs nestleder for menneskerettigheter, Nada al-Nashif, til rådet.

Sanksjoner

Rådet uttrykte bekymring for sanksjonene som enkelte land har innført etter kuppet 1. februar og understreket at de må være svært målrettet for å unngå å skade sårbare mennesker.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i landet, Tom Andrews, ba Sikkerhetsrådet vurdere våpenboikott, reiseforbud og internasjonale domstoler som reaksjoner mot kuppmakerne. I tillegg mener Andrews at det finnes stadig sterkere bevis for at militæret har skutt med skarpt mot demonstranter.

– Må stille krav

Andrews mener flere land bør følge USA og New Zealands eksempel og innføre handelsstopp på egen hånd. Samtidig vektlegger han at sanksjonene ikke må ramme uskyldige borgere i Myanmar, og at man må sørge for støtte til de mange tusen prodemokratiske demonstrantene som har vært ute i gatene i en uke for å protestere mot militærkuppet.

– Vi ber alle medlemmer av rådet om å slutte seg til USA med flere, og stille krav til de som står bak kuppet, sa USAs utsending Mark Cassayre fredag.

Dette er det første formelle utspillet fra USA i FNs menneskerettighetsråd siden maktskiftet i Washington. Landet forlot rådet etter ordre fra president Donald Trump i 2018.