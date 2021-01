Moskva beskylder USA for å blande seg inn

En blir pågrepet under demonstrasjonene i Moskva søndag. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

NTB

Myndighetene i Moskva beskylder USA for «grov innblanding» i indre russiske anliggender etter at Washington fordømte behandlingen av demonstranter i Russland.

Det er søndag demonstrasjoner og protestaksjoner over store deler av Russland til støtte for den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Søndag ettermiddag skal over 3.600 være pågrepet, ifølge organisasjonen OVD-info.

– USAs grove innblanding i Russlands interne forhold bevises av promoteringen av usannheter og oppfordringer til uautoriserte demonstrasjoner på nettplattformer som kontrolleres av Washington, sier det russiske utenriksdepartementet i en Facebook-melding.

– USA fordømmer russiske myndigheters vedvarende bruk av harde taktikker mot fredelige demonstranter og journalister i den andre uka på rad, skriver USAs utenriksminister Antony Blinken i en Twitter-melding. Han oppfordrer Kreml til å løslate Navalnyj og andre som er blitt pågrepet.