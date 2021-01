Nye demonstrasjoner i Paris

NTB

Lørdag er det nye demonstrasjoner mot en omstridt sikkerhetslov i Frankrike. Loven begrenser blant annet mulighetene for å filme politiet og dele bildene.

Kritikerne mener loven vil gjøre det vanskeligere å avdekke politivold. Det er markeringer i flere franske byer, og blant dem som aksjonerer er medlemmer av den regjeringskritiske gule vester-bevegelsen. Flere av demonstrantene vil også markere støtte til det hardt coronarammede kulturlivet i landet.

I sosiale medier meldes det blant annet at politiet i Paris har tatt i bruk vannkanoner for å spre demonstranter.

– Det er to grunner til at jeg kom i dag – den vidtrekkende sikkerhetsloven og for å støtte kulturen, sier 24 år gamle Kim.

– Mange butikker holder åpent, metroen er full, men kulturtilbud er stengt selv om smitteverntiltak er mulige, sier hun.

Noen demonstranter er unge som ønsker å ha mulighet til å holde ravefester.