Britene ber om forklaring etter EUs innføring av eksportkontroll for vaksiner til Nord-Irland

NTB

EUs eksportkontroll på koronavaksiner gjelder også Nord-Irland, selv om brexitavtalen skulle sikre fri eksport av alle varer. Storbritannia ber om forklaring.

I brexitavtalen mellom EU og Storbritannia fastslås det at alle produkter fritt skal kunne eksporteres fra EU til den britiske provinsen. Men EU har nå utløst en artikkel i den særskilte protokollen for Nord-Irland som åpner for at deler av avtalen kan tilsidesettes av den ene parten.

Den britiske statsministeren Boris Johnson ringte til EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen for å få en forklaring på bruken av denne nødparagrafen.

– Han uttrykte dyp bekymring for de mulige følgene av avgjørelsen fra EU om vaksineeksport, heter det i en uttalelse fra statsministeren kontor.

Johnsen ber om rask avklaring

EU-kommisjonen har så langt ikke kommentert forvirringen som har oppstått om eksportkontrollen.

Johnsons kontor ber i uttalelsen om en rask forklaring, melder BBC.

– Storbritannia har juridisk bindende avtaler med vaksineleverandører og venter ikke at EU, en venn og alliert, vil gjøre noe for å forstyrre oppfyllelsen av disse kontraktene, heter det i uttalelsen, der det også henvises til viktigheten av å opprettholde fredsavtalen for Nord-Irland, den såkalte Langfredagavtalen.

Krangel rundt AstraZeneca



Grunnen er at EU frykter at bestemmelsen om fri eksport til Nord-Irland kan misbrukes av Storbritannia for å unngå eksportkontroll på vaksiner, melder BBC.

EU innførte fredag et system som innebærer at legemiddelselskaper må registrere all eksport av vaksiner som er produsert i EUs medlemsland. Ordningen blir innført etter at legemiddelselskapet AstraZeneca har varslet om mindre vaksineleveranser enn EU var forespeilet, samtidig som selskapet nekter å gi EU vaksiner som er produsert i Storbritannia.

Lederen for det probritiske partiet DUP, Arlene Foster, reagerer kraftig på EUs avgjørelse og kaller det en «utrolig fiendtlig handling»

Den særskilte protokollen for Nord-Irland er laget for å unngå en såkalt hard grense mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Kan tre i kraft lørdag

EU forventer at den nye kontrollen trer i kraft lørdag.

– Vi har betalt disse selskapene for å øke produksjonen og nå forventer vi at det leverer, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Tiltaket skal i første omgang vare i seks uker, men kan vare ut mars.

Verdens helseorganisasjon (WHO) omtaler EUs avgjørelse som «en veldig urovekkende trend» som kan sette den globale vaksineforsyningen i fare.

– Det er ikke til hjelp at noe land på dette tidspunkt begrenser eksporten som hindre fri flyt av nødvendige ingredienser til å produsere vaksiner eller andre medisiner til resten av verden, sier direktør for medisin og helseprodukter i WHO Mariangela Simao.

Macron-uttalelse



Fredag ringte også den britiske ministeren Michael Gove til EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic for å uttrykke bekymring.

Ifølge en talsmann for den britiske statsministerens kontor har EU unnlatt å varsle Storbritannia om sine handlinger knyttet til Nord-Irland-protokollen. Han sier videre at Storbritannia vurderer nøye hva neste steg vil bli.

Uttalelser fra Frankrikes president Emmanuel Macron fredag har også vekket reaksjoner i Storbritannia. I et intervju med en gruppe medier, blant dem The Guardian , uttalte han at vaksinen fra AstraZeneca så ut til å være «kvasi-ineffektiv» på personer eldre enn 65.

Han innrømmet imidlertid at han ikke hadde tall eller ytterligere informasjon å vise til, skriver avisen.