Nordmann skulle besøke kjæresten i Thailand – ble arrestert

Da nordmannen var på vei for å møte sin utkårede, ble han overlevert til politiet på flyplassen i Bangkok.

En nordmann som skulle besøke kjæresten sin i Thailand, har blitt arrestert fordi han skal ha forfalsket innreisepapirene sine.

Det melder den thailandske avisen The Nation.

Etter at nordmannen hadde landet på flyplassen i Bangkok, presenterte han innreisesertifikatet sitt for noen offiserer på flyplassen. Offiserene ble umiddelbart mistenksomme, skriver The Nation.

Nordmannen ble arrestert på flyplassen i Bangkok. Les mer Lukk

Etter å ha tatt en sjekk med den thailandske ambassaden i Oslo, viste det seg at innreisesertifikatet til nordmannen var falskt.

Sertifikatet så imidlertid offisielt ut, med stempel, og det stod at nordmannen skulle ankomme fra Norge 16. januar. I tillegg stod det i innreisesertifikatet at mannen skulle gå i karantene på et karantenehotell.

Etter å ha blitt avslørt, ble nordmannen overlevert til politiet på flyplassen i Bangkok.