Iran og Russland ber USA vende tilbake til atomavtalen

NTB

Russland og Iran mener USA igjen må slutte opp om avtalen om det iranske atomprogrammet før det kan bli aktuelt for Iran å gjøre det samme.

Landenes utenriksministre, Sergej Lavrov og Mohammad Javad Zarif, diskuterte saken i Moskva tirsdag.

Lavrov sa etterpå at USA både må oppheve sanksjoner mot Iran og vende tilbake til atomavtalen for å legge forholdene til rette for at Iran igjen skal overholde avtalen.

Og dette bør skje raskt, ifølge en talsmann for Irans regjering som kommenterte saken samme dag. – USA har ikke all verdens tid, advarte talsmannen Ali Rabiei.

Regjeringen i Frankrike mener på sin side at rekkefølgen må være motsatt. En kilde ved den franske presidentens kontor sier Iran først må begynne å overholde avtalen hvis de vil at USA skal gjøre det samme.