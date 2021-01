EU-kommisjonen vil ha strenge reisekrav for mørkerøde land

NTB

EU-kommisjonen vil innføre en ny kategori – mørkerød – på fargekartet over smittesituasjonen. Fra disse landene anbefaler kommisjonen testing før innreise.

I tillegg bør det være krav om karantene for reisende som kommer fra land som markeres som mørkerøde, opplyser kommisjonen mandag. I et håp om å sikre at det indre markedet fortsatt fungerer under pandemien, tar kommisjonen til orde for mer samordning mellom landene.

– Det vi trenger er enda mer koordinering og en felles europeisk innsats for å fraråde ikke-nødvendige reiser. Stengte grenser hjelper ikke, men det vil felles tiltak, sier justiskommissær Didier Reynders.

Med økt testkapasitet bør EU-landene også vurdere utvidet bruk av testing for reiser også fra områder som er merket oransje, røde eller grå, mener kommisjonen.