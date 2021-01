Antatt narkobaron pågrepet i Nederland

NTB

Den antatte lederen for Asias største narkotikagruppe er pågrepet i Nederland. Australia vil ha ham utlevert.

Politiet har i flere år jaktet på 57 år gamle Tse Chi Lop. Fredag ble han pågrepet i Nederland, på anmodning fra australsk føderalt politi.

I en uttalelse søndag opplyser australske myndigheter at landet vil ha mannen utlevert slik at han kan stilles for retten i Australia.

Tse Chi Lop er født i Kina og er canadisk statsborger. Han er blitt sammenlignet med den mexicanske narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman.

Ifølge FNs kontor for bekjempelse av narkotika og kriminalitet (UNODC) er han den antatte lederen for det asiatiske megakartellet Sam Gor, en stor global produsent og leverandør av metamfetamin.

Sam Gor antas å hvitvaske milliarder av kroner fra narkotikavirksomhet, via næringsliv i Mekong-regionen i Sørøst-Asia, blant annet kasinoer, hoteller og eiendomsvirksomhet.