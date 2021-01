Store demonstrasjoner mot fengslingen av Navalnyj i Russland

Flere hundre demonstranter ble pågrepet i Moskva. Foto: AP / NTB

NTB

Russisk politi gikk hardt til verks mot demonstranter i Moskva og arresterte over 3.000 mennesker i over 100 i byer over hele landet lørdag, ifølge aktivister.