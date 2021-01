NTB

Google truer med å stenge søkemotoren i Australia dersom regjeringen ikke endrer et lovforslag som tvinger Google til å betale for deling av nyheter.

– Hvis denne versjonen av lovforslaget blir lov, har vi ikke noe annet reelt valg enn å gjøre Google Search utilgjengelig i Australia, sa Mel Silva, Googles administrerende direktør for Australia, i et møte med en komité i senatet i Canberra fredag.

Lovforslaget går ut på at nettgiganter som Google og Facebook må inngå avtaler med australske mediehus og kringkastere om betaling for å dele innhold. Hvis ingen avtale oppnås, skal en regjeringsoppnevnt meklingsmann fastsette et beløp, heter det i forslaget.

Silva mener en slik modell vil utgjøre en ukontrollerbar økonomisk og driftsmessig risiko for Google, melder Reuters.

Australias regjering mener Google og Facebook har for stor markedsmakt i medieindustrien og at selskapene utgjør en mulig trussel mot et velfungerende demokrati.

USA ba tidligere i uken Australia om å skrote lovforslaget.