Bidens plan for de første 100 dagene

NTB

Joe Biden har lagt et heseblesende program for sine første uker som president i USA.

En koronapandemi som har krevd 400.000 liv. En økonomi i krise. Et land som er dypt splittet både politisk og sosialt.

Joe Biden står overfor tunge løft når han nå overtar som president i USA.

– Det som er unikt for Biden er ikke så mye det faktum at det er krise. Det er antallet konkurrerende kriser, sier Mary Stuckey, professor i kommunikasjon ved Penn State University.

David Farber, historieprofessor ved University of Kansas, tror håndteringen av koronapandemien vil bli førsteprioritet.

– Vi har 4.000 amerikanere som dør av covid-19 hver eneste dag. Og den føderale utrullingen av vaksinen har vært en katastrofe. Så jeg tror det vil stå i front, sier han.

Tar grep fra dag én

Selv har 78 år gamle Biden lagt fram en ambisiøs plan for sine første 100 dager som president.

Allerede på dag én lover han en rekke symboltunge grep:

* en erklæring om at USA blir med igjen i Parisavtalen

* en erklæring om at USA melder seg inn igjen i Verdens helseorganisasjon (WHO)

* innføring av nye etiske standarder for Det hvite hus

* et initiativ for gjeninnføring av 100 regelverk for helse og miljø som ble svekket eller fjernet under president Donald Trump

* et initiativ for å bli med igjen i atomavtalen med Iran

* en slutt på reiserestriksjonene for innbyggere fra muslimske land

* tiltak for å forhindre deportering av mennesker som kom til USA ulovlig som mindreårige

* en lovforslag som skal gjøre det lettere for 11 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig i USA, å få amerikansk statsborgerskap

* et lovforslag for å styrke våpenkontrollen

Koronakrisen

Også i kampen mot koronaviruset lover Biden å ta grep umiddelbart.

Nye regler vil gjøre det påbudt med munnbind på føderal eiendom og når man reiser ut av delstaten. Andre vil bli anbefalt å bruke munnbind i 100 dager.

Samtidig forlenges pausen på nedbetaling av studentlån og restriksjonene på utkastelser og tvangsauksjoner.

Biden vil også ha opp tempoet i vaksineringen. Løftet er at det skal settes 100 millioner vaksinedoser i løpet av hans første 100 dager som president.

Det skal også opprettes 100 nye vaksinasjonssentre på én måned.

Men det kommer ikke til å gå av seg selv. Biden står etter alt å dømme overfor en hard politisk kamp i Kongressen for å få grønt lys for en koronakrisepakke på 1.900 milliarder dollar.

En splittet nasjon

Biden arver et USA preget av alvorlig politisk og sosial splittelse. Innsats for å bygge politisk tillit og mot rasediskriminering kommer til å stå høyt på prioriteringslisten.

– For å være ærlig så er dette en krise som USA ikke har sett maken til siden Abraham Lincoln ble tatt i ed, sier David Farber.

Lincoln ble tatt i ed en måned før den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861.

Blant Bidens løfter er at han innen 100 dager skal opprette en ny spesialenhet for politisaker som skal bekjempe institusjonell rasisme.

Samtidig har han varslet en omfattende innvandringsreform. Deportasjoner skal fryses i 100 dager, finansieringen av grensegjerdet mot Mexico skal stoppes, og kvotene for lovlig innvandring skal utvides.

Biden har også forsøkt å få inn vesentlig mer mangfold i regjeringsapparatet.

En lang liste

Et annet moment er klimakrisen. Der har Biden signalisert en helt annen tilnærming enn sin forgjenger.

I tillegg til å bli med igjen i den globale klimaavtalen fra Paris vil han foreslå en tiltakspakke på 2.000 milliarder dollar for å nå klimanøytralitet i USA innen 2050.

Biden varsler også nye grep i sosialpolitikken, og han tar til orde for en nasjonal minstelønn på 15 dollar.

Men selv om Bidens liste med presserende oppgaver etter fire år med Trump kan virke uendelig lang, har andre presidenter hatt det vanskeligere før ham.

– I 1933 kom Franklin D. Roosevelt inn i Det hvite hus med en arbeidsløshet på 25 prosent, en børs som hadde falt nesten 90 prosent og folk som ikke var i stand til å få pengene sine ut av banken, påpeker Farber.

– Amerika har kommet seg igjennom verre ting før.