USAs militære frykter trusler fra soldater under Bidens innsettelse

FBI sjekker hver eneste av de 25.000 soldatene fra nasjonalgarden som skal sikre innsettelsen av Joe Biden denne uken. Frykten er at noen kan være en trussel mot Biden og andre. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Amerikanske militærtjenestemenn frykter at soldater som skal sikre innsettelsen av Joe Biden onsdag, kan være en trussel. FBI skal sjekke alle soldatene.

Den massive utplasseringen av 25.000 soldater fra nasjonalgarden er tegn på hvor alvorlig myndighetene tar sikkerheten etter Trump-tilhengernes angrep på Kongressen 6. januar.

Og FBIs sjekk av hver eneste av de 25.000 soldatene reflekterer at det er stor frykt for at nettopp noen av dem som har som oppgave å beskytte byen de neste dagene, kan være en trussel mot Biden og andre amerikanske ledere.

Statssekretær for hæren, Ryan McCarthy, sier de er klar over faren, og han ber offiserer være obs på ethvert problem blant deres soldater. FBI startet sin gjennomgang for en uke siden.

Trusler innenfra har vært en prioritet i alle år etter 11. september-angrepet, men i de fleste tilfellene har det vært folk som er radikalisert av al-Qaida eller IS.

Truslene mot Bidens innsettelse kommer imidlertid fra Donald Trumps støttespillere, militante høyreradikale og hvit makt-ekstremister som tror på påstanden om at valget ble stjålet.

Både forsvaret og politikamre rundt om i USA har oppdaget at flere titall soldater og politi deltok i stormingen av Kongressen, og flere av dem er suspendert.