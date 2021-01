Færre Nato-motstandere i Sverige

Sveriges befolkning er nå tredelt i synet på et eventuelt Nato-medlemskap, viser en undersøkelse fra Dagens Nyheters og Ipsos. Arkivfoto: Pontus Lundahl / NTB

NTB

Sveriges befolkning er nå tredelt i synet på et eventuelt Nato-medlemskap, viser en undersøkelse fra Dagens Nyheter og Ipsos.

Mens 35 prosent sier nei til medlemskap i forsvarsalliansen, svarer nå 33 prosent ja på spørsmålet om Sverige bør søke medlemskap. Og 32 prosent vet ikke, viser målingen.

Andelen motstandere av svensk deltakelse i alliansen har minket med 3 prosentpoeng, og andelen som er positive til medlemskap har økt like mye siden forrige måling for om lag ett år siden.

– Dette er tredje måling på rad der andelen som er imot Nato-medlemskap synker. Det betyr at det for første gang siden vi startet målingen er jevnt mellom tilhengere og motstandere av et Nato-medlemskap, sier analytiker Nicklas Källebring i Ipsos til DN.

I undersøkelsen, som ble gjennomført i første havdel av desember, deltok 1.226 personer.