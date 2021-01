Sikkerhetsminister ber Trump om å fordømme volden

NTB

USAs fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf ber president Donald Trump å fordømme volden som fant sted under stormingen av Kongressen onsdag.

Torsdag ettermiddag trakk Trump nominasjonen om å utnevne Wolf til sikkerhetsministerposten på permanent basis.

– Jeg ber presidenten og alle folkevalgte om å sterkt fordømme volden som fant sted, sier Wolf, som er kjent som en Trump-lojalist.

Wolf sier han vil forbli i stillingen som minister for innenrikssikkerhet (DHS) til perioden er over for å sikre en fredelig overgang til den nye administrasjonen.

Flere høytstående tjenestepersoner har denne uken sagt opp i kjølvannet av kaoset i Washington D.C.