Obama: Historien vil huske volden i Washington

En tom kongresshall etter at bygningen ble evakuert da sinte Trump-tilhengere tok seg inn. Foto: J. Scott Applewhite/AP/NTB

NTB

Tidligere president Barack Obama kaller scenene som utspilte seg i Washington onsdag for en stor skam, og sier historien vil huske volden.

Kongressen måtte evakueres da sinte Trump-tilhengere tok seg inn. Minst én person mistet livet etter å ha blitt skutt.

– Historien vil med rette huske dagens vold i Washington, som ble egget til av en sittende president som har fortsatt å spre grunnløse løgner om utfallet av et lovlig valg. Det er et skammens øyeblikk for vår nasjon. Men vi narrer oss selv hvis vi behandler det som en total overraskelse, skriver Obama.

Han viser til at Trump og deler av det republikanske partiet i to måneder har hevdet at valget blir stjålet fra dem.

– Nå ser vi konsekvensene, skriver Obama.